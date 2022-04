மாநில செய்திகள்

அரசியலை புகுத்தி கட்சியை பலப்படுத்த நினைத்தால் அது நடக்கவே நடக்காது..!! - பாஜகவுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை + "||" + If you want to strengthen the party by introducing politics, it will not happen .. !! - MK Stalin warns BJP

அரசியலை புகுத்தி கட்சியை பலப்படுத்த நினைத்தால் அது நடக்கவே நடக்காது..!! - பாஜகவுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை