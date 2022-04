மாநில செய்திகள்

ரூ.485 கோடியில் உயர்மட்ட சாலை: சட்டசபையில் அமைச்சர் எ.வ.வேலு அறிவிப்பு + "||" + Rs 485 crore high road: Announcement by Minister EV Velu in the Assembly

ரூ.485 கோடியில் உயர்மட்ட சாலை: சட்டசபையில் அமைச்சர் எ.வ.வேலு அறிவிப்பு