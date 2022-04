மாநில செய்திகள்

"பாடத்திட்டங்களை குறைக்க வேண்டும்" - சேலத்தில் கோரிக்கை மனு அளித்த மாணவர்கள் + "||" + Students in Salem requests to reduce curriculum for the exams

"பாடத்திட்டங்களை குறைக்க வேண்டும்" - சேலத்தில் கோரிக்கை மனு அளித்த மாணவர்கள்