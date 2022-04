மாநில செய்திகள்

பக்தர்கள் விட்டுச்செல்லும் ஆடைகளை வாரம் ஒரு முறை ஏலம் விட முடிவு + "||" + The clothes left by the devotees are decided to be auctioned off more than once a week

பக்தர்கள் விட்டுச்செல்லும் ஆடைகளை வாரம் ஒரு முறை ஏலம் விட முடிவு