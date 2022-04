மாநில செய்திகள்

தொடர் விடுமுறையை பயன்படுத்தி ஆம்னி பஸ்களில் டிக்கெட் கட்டணம் பலமடங்கு உயர்வு + "||" + Multiple increase in ticket prices on Omni buses using consecutive holidays

தொடர் விடுமுறையை பயன்படுத்தி ஆம்னி பஸ்களில் டிக்கெட் கட்டணம் பலமடங்கு உயர்வு