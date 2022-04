மாநில செய்திகள்

"திமுக மொழியை ஆயுதமாக வைத்து அரசியல் செய்கிறது" - அண்ணாமலை + "||" + "DMK uses language as a weapon for politics" - Annamalai

