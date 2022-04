மாநில செய்திகள்

கொரோனா இறப்பு நிவாரணம் பெற 60 நாட்களுக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Notice of Government of Tamil Nadu to apply for corona death relief within 60 days

கொரோனா இறப்பு நிவாரணம் பெற 60 நாட்களுக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் தமிழக அரசு அறிவிப்பு