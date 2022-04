மாநில செய்திகள்

தேநீர் விருந்தை புறக்கணித்தது ஏன்? கவர்னருக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + Why did you skip the tea party? First-Minister MK Stalin's letter to the Governor

தேநீர் விருந்தை புறக்கணித்தது ஏன்? கவர்னருக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்