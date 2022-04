மாநில செய்திகள்

திந்திரிணீஸ்வரர் கோவில் தேரோட்டத்தில் வடம் பிடித்த அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான்...! + "||" + Ginger Mastan, the minister who tied the knot in the Tindriniswarar temple procession

திந்திரிணீஸ்வரர் கோவில் தேரோட்டத்தில் வடம் பிடித்த அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான்...!