மாநில செய்திகள்

அன்பும், இரக்கமும் அனைவரது நெஞ்சங்களிலும் நிலைகொள்ளட்டும் + "||" + May love and compassion remain in the hearts of all

அன்பும், இரக்கமும் அனைவரது நெஞ்சங்களிலும் நிலைகொள்ளட்டும்