கூவாகம் கூத்தாண்டவர் கோவிலில் பூசாரி கையால் தாலி கட்டிக்கொண்ட திருநங்கைகள்

மாநில செய்திகள்

கூவாகம் கூத்தாண்டவர் கோவிலில் பூசாரி கையால் தாலி கட்டிக்கொண்ட திருநங்கைகள் + "||" + Transgender people tying a thali by the hand of a priest at the Koovagam Kuttandavar temple

கூவாகம் கூத்தாண்டவர் கோவிலில் பூசாரி கையால் தாலி கட்டிக்கொண்ட திருநங்கைகள்