மாநில செய்திகள்

"பாஜகவினர் திட்டமிட்டு பதற்றத்தை உருவாக்க பார்க்கிறார்கள்" - திருமாவளவன் குற்றச்சாட்டு + "||" + "The BJP is planning to create tension" - Thirumavalavan accused

"பாஜகவினர் திட்டமிட்டு பதற்றத்தை உருவாக்க பார்க்கிறார்கள்" - திருமாவளவன் குற்றச்சாட்டு