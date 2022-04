மாநில செய்திகள்

கவர்னரின் பாதுகாப்பு வாகனங்கள் மீது கற்கள், கொடிகள் வீசப்படவில்லை: முதல்-அமைச்சர் விளக்கம் + "||" + No stones, no flags thrown at Governor's security vehicles: First-Minister's explanation

கவர்னரின் பாதுகாப்பு வாகனங்கள் மீது கற்கள், கொடிகள் வீசப்படவில்லை: முதல்-அமைச்சர் விளக்கம்