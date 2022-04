மாநில செய்திகள்

பொதுஇடங்களில் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணியவேண்டும்புதுவை சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் ஸ்ரீராமுலு வேண்டுகோள் + "||" + Director of Health Dr. Sriramulu has requested that the mask be worn in public places.

