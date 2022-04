மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினர்கருணை தொகை பெற 90 நாட்களுக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்காரைக்கால் மாவட்ட கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Family of those who died of corona Must apply within 90 days to receive the grace amount Instruction of Karaikal District Collector

