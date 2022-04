மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில்ரூ 362 கோடியில் வளர்ச்சி திட்டங்கள்அமித்ஷா அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + The groundbreaking ceremony for various development projects was held at the Puducherry Kamban Gallery. Union Home Minister Amit Shah attended the function and laid the foundation stone for various projects worth Rs 362 crore.

