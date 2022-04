மாநில செய்திகள்

மின்வெட்டு பிரச்சினைக்கு போர்க்கால நடவடிக்கை - சீமான் வலியுறுத்தல் + "||" + Wartime action on the issue of power cuts - Seaman insists

மின்வெட்டு பிரச்சினைக்கு போர்க்கால நடவடிக்கை - சீமான் வலியுறுத்தல்