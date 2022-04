மாநில செய்திகள்

மின்கம்பத்தில் மோதி சாலையோரம் கவிழ்ந்து லாரி - டிரைவர் காயம்...! + "||" + The lorry overturned on the roadside after colliding with an electric pole

மின்கம்பத்தில் மோதி சாலையோரம் கவிழ்ந்து லாரி - டிரைவர் காயம்...!