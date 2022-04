மாநில செய்திகள்

"தற்போதைய கல்வி முறையில் மாற்றம் தேவை" - பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் மாநாட்டில் கவர்னர் உரை + "||" + "The current education system needs change" - Governor's speech at the University Vice Chancellors Conference

"தற்போதைய கல்வி முறையில் மாற்றம் தேவை" - பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் மாநாட்டில் கவர்னர் உரை