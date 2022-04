மாநில செய்திகள்

மேலும் 26 பேருக்கு தொற்று சென்னை ஐ.ஐ.டி.யில் கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரிப்பு + "||" + In addition, the number of corona victims at IIT Chennai continues to increase

மேலும் 26 பேருக்கு தொற்று சென்னை ஐ.ஐ.டி.யில் கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரிப்பு