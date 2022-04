மாநில செய்திகள்

வணிக நிறுவனங்களில் தமிழில் பெயர் பலகைகள் கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வேண்டுகோள் + "||" + Governor Tamilisai Saundarajan has requested businesses to put up nameplates in Tamil.

வணிக நிறுவனங்களில் தமிழில் பெயர் பலகைகள் கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வேண்டுகோள்