மாநில செய்திகள்

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் 3-வது அணு உலையில் அழுத்தகலன் பொருத்தும் பணி...! + "||" + Compressor fitting work at the 3rd nuclear reactor of the Koodankulam nuclear power plant

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் 3-வது அணு உலையில் அழுத்தகலன் பொருத்தும் பணி...!