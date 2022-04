மாநில செய்திகள்

சுற்றுப்பயணத்தை முடித்து ஊட்டியில் இருந்து புறப்பட்ட தமிழக கவர்னர்...! + "||" + The Governor of Tamil Nadu who left Ooty after completing his tour ...!

சுற்றுப்பயணத்தை முடித்து ஊட்டியில் இருந்து புறப்பட்ட தமிழக கவர்னர்...!