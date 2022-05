மாநில செய்திகள்

பல்லடம் அருகே ஆம்னி வேன் - ஜீப் நேருக்கு நேர் மோதல் - 2 பேர் பலி + "||" + Two killed in Omni van jeep collision near Palladam

பல்லடம் அருகே ஆம்னி வேன் - ஜீப் நேருக்கு நேர் மோதல் - 2 பேர் பலி