போதையில் கீழே விழுந்தபோது இடுப்பில் சொருகிய மதுபாட்டில் குத்தி தொழிலாளி சாவு

மாநில செய்திகள்

போதையில் கீழே விழுந்தபோது இடுப்பில் சொருகிய மதுபாட்டில் குத்தி தொழிலாளி சாவு + "||" + Worker dies after being stabbed in the waist with alcohol while falling down intoxicated

போதையில் கீழே விழுந்தபோது இடுப்பில் சொருகிய மதுபாட்டில் குத்தி தொழிலாளி சாவு