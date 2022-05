மாநில செய்திகள்

மே தின விடுமுறை எதிரொலி: ‘டாஸ்மாக்’ கடைகளில் ஒரே நாளில் ரூ.252¼ கோடிக்கு மது விற்பனை + "||" + May Day Echo: Tasmag stores sell Rs 2500 crore worth of liquor in a single day

மே தின விடுமுறை எதிரொலி: ‘டாஸ்மாக்’ கடைகளில் ஒரே நாளில் ரூ.252¼ கோடிக்கு மது விற்பனை