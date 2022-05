மாநில செய்திகள்

2 மாத கைக்குழந்தையுடன் அகதிகளாக தமிழகம் வந்த இலங்கை தமிழர்கள் + "||" + Sri Lankan Tamils who came to Tamil Nadu as refugees with a 2 month old baby

2 மாத கைக்குழந்தையுடன் அகதிகளாக தமிழகம் வந்த இலங்கை தமிழர்கள்