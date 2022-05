மாநில செய்திகள்

தருமபுரம் ஆதீனத்தை பல்லக்கில் தூக்கி செல்ல தடை - மயிலாடுதுறை கோட்டாட்சியர் உத்தரவு + "||" + It is forbidden to carry Dharmapuram Aadeenam on the pallak - Mayiladuthurai Kottatsiyar order

தருமபுரம் ஆதீனத்தை பல்லக்கில் தூக்கி செல்ல தடை - மயிலாடுதுறை கோட்டாட்சியர் உத்தரவு