மாநில செய்திகள்

பல மடங்கு சாதனையை ஓராண்டு காலத்தில் செய்திருக்கிறோம் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + We have made many achievements in one year, said First Minister MK Stalin

பல மடங்கு சாதனையை ஓராண்டு காலத்தில் செய்திருக்கிறோம் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு