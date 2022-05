மாநில செய்திகள்

பிளஸ் 2 தேர்வு நாளை தொடங்குகிறதுபுதுச்சேரியில் 15 ஆயிரம் பேர் எழுதுகிறார்கள் + "||" + The Plus 2 exam starts tomorrow 15 thousand people write in Pondicherry

