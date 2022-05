மாநில செய்திகள்

ரம்ஜான் பண்டிகையொட்டி சிறப்பு தொழுகைமுஸ்லிம்கள் கட்டித்தழுவி வாழ்த்துகளை பரிமாறினர் + "||" + Muslims hugged and exchanged greetings during the special prayers of Ramalan.

ரம்ஜான் பண்டிகையொட்டி சிறப்பு தொழுகைமுஸ்லிம்கள் கட்டித்தழுவி வாழ்த்துகளை பரிமாறினர்