மாநில செய்திகள்

“காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்காக அழைக்கப்படும் நபர்களை துன்புறுத்தக் கூடாது” - ஐகோர்ட் அறிவுறுத்தல் + "||" + "Persons summoned for questioning at the police station should not be harassed" - High Court instruction

“காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்காக அழைக்கப்படும் நபர்களை துன்புறுத்தக் கூடாது” - ஐகோர்ட் அறிவுறுத்தல்