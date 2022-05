மாநில செய்திகள்

ஜூன் முதல் வாரத்தில்புதுச்சேரியில் தொழில்முனைவோர் மாநாடுஅமைச்சர் நமச்சிவாயம் தகவல் + "||" + Minister Namachchivayam said an entrepreneurship conference is scheduled to be held in Pondicherry in the first week of June.

