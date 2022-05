மாநில செய்திகள்

துர்காபூருக்கு புறப்பட்டு சென்றபோது எந்திர கோளாறால் மீண்டும் சென்னையில் தரை இறங்கிய விமானம் + "||" + The plane landed in Chennai again due to a mechanical malfunction while taking off for Durgapur

துர்காபூருக்கு புறப்பட்டு சென்றபோது எந்திர கோளாறால் மீண்டும் சென்னையில் தரை இறங்கிய விமானம்