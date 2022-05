மாநில செய்திகள்

14 ஆயிரத்து 627 மாணவ மாணவிகள் எழுதினர் புதுவை காரைக்காலில் பிளஸ் 2 தேர்வு தொடங்கியதுதமிழ் தேர்வு எளிதாக இருந்ததாக கருத்து + "||" + The Plus-2 exam has started in Puduvai, Karaikal. 14 thousand 627 students, students wrote. They commented that the Tamil exam was easy.

14 ஆயிரத்து 627 மாணவ மாணவிகள் எழுதினர் புதுவை காரைக்காலில் பிளஸ் 2 தேர்வு தொடங்கியதுதமிழ் தேர்வு எளிதாக இருந்ததாக கருத்து