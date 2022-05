மாநில செய்திகள்

இலங்கை மக்களுக்கு உதவுவதற்கு ம.தி.மு.க. சார்பில் ரூ.13 லட்சத்து 15 ஆயிரம் நிதி + "||" + MDMK to help Sri Lankan people Rs 13 lakh 15 thousand fund on behalf of

இலங்கை மக்களுக்கு உதவுவதற்கு ம.தி.மு.க. சார்பில் ரூ.13 லட்சத்து 15 ஆயிரம் நிதி