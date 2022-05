மாநில செய்திகள்

நில அளவை பணியை மேற்கொள்ள வி.ஏ.ஓ.க்களை அனுமதிக்கும் அரசாணையை எதிர்த்த வழக்கு தள்ளுபடி + "||" + Dismissal of the case against the Government for allowing VAOs to carry out land surveying work

நில அளவை பணியை மேற்கொள்ள வி.ஏ.ஓ.க்களை அனுமதிக்கும் அரசாணையை எதிர்த்த வழக்கு தள்ளுபடி