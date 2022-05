மாநில செய்திகள்

தண்டவாளத்தில் வெடிகுண்டு பதுக்கிய ரவுடிகள் உள்பட 4 பேர் கைது5 குண்டுகள் பறிமுதல் பரபரப்பு தகவல் + "||" + Police have arrested four people, including three rowdies, for planting country bombs on the tracks in Puduvai. 5 more country bombs were confiscated from them.

