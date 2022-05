மாநில செய்திகள்

1 முதல் 9-ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு 14-ந் தேதி முதல் கோடை விடுமுறை + "||" + Summer vacation from the 14th for students in grades 1 to 9

