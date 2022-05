மாநில செய்திகள்

காங்கயம் அருகே 2 லாரிகள் நேருக்கு நேர் மோதி தீப்பிடித்தது - ஒருவர் உடல் கருகி பலி + "||" + Two lorries collided head-on near Kangayam and caught fire

காங்கயம் அருகே 2 லாரிகள் நேருக்கு நேர் மோதி தீப்பிடித்தது - ஒருவர் உடல் கருகி பலி