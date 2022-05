மாநில செய்திகள்

“புதுச்சேரி ஜிப்மரில் இந்தி திணிப்பை கண்டித்து மதிமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்” - வைகோ அறிவிப்பு + "||" + Demonstration on behalf of MDMK condemning Hindi imposition in Puducherry JIPMER Vaiko announcement

“புதுச்சேரி ஜிப்மரில் இந்தி திணிப்பை கண்டித்து மதிமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்” - வைகோ அறிவிப்பு