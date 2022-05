மாநில செய்திகள்

கணவரை இழந்த 2 பெண்களுக்கு ரூ.68 லட்சம் இழப்பீடு- லோக் அதாலத் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Compensation of Rs 68 lakh for 2 women who lost their husbands in thane- Lok Adalat Court Judgment.

கணவரை இழந்த 2 பெண்களுக்கு ரூ.68 லட்சம் இழப்பீடு- லோக் அதாலத் கோர்ட்டு தீர்ப்பு