மாநில செய்திகள்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் சொத்துவரியை உயர்த்தும் முடிவை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + The Government of Tamil Nadu should abandon the decision to increase the property tax every year - Dr. Ramadass insists

ஒவ்வொரு ஆண்டும் சொத்துவரியை உயர்த்தும் முடிவை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்