மாநில செய்திகள்

காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகம் சர்வதேச தரத்தில் மேம்படுத்தப்படும் - மத்திய இணை மந்திரி எல்.முருகன் + "||" + Kasimedu fishing port to be upgraded to international standards Union Minister L. Murugan

காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகம் சர்வதேச தரத்தில் மேம்படுத்தப்படும் - மத்திய இணை மந்திரி எல்.முருகன்