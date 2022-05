மாநில செய்திகள்

கூட்டுறவு சங்கத் தலைவர்கள் காசோலையில் கையெழுத்திடும் அதிகாரத்தை ரத்து செய்ததற்கு தடை + "||" + Prohibition on revocation of the power of co-operative union leaders to sign checks

கூட்டுறவு சங்கத் தலைவர்கள் காசோலையில் கையெழுத்திடும் அதிகாரத்தை ரத்து செய்ததற்கு தடை