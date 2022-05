மாநில செய்திகள்

'டான்செட்' தேர்வை முன்னிட்டு தமிழகத்தில் அனைத்து கல்லூரிகளுக்கும் நாளை மறுநாள் விடுமுறை..! + "||" + All colleges in Tamil Nadu will be closed tomorrow ahead of the 'TANSET' exam ..!

