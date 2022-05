மாநில செய்திகள்

ஆண்டுதோறும் சொத்து வரியை உயர்த்த வழிவகை செய்யும் மசோதாவை திரும்ப பெற வேண்டும் + "||" + The bill that paves the way for raising the property tax annually should be withdrawn

ஆண்டுதோறும் சொத்து வரியை உயர்த்த வழிவகை செய்யும் மசோதாவை திரும்ப பெற வேண்டும்