மாநில செய்திகள்

நித்யானந்தாவுக்கு என்ன ஆச்சு? ‘‘சாகவில்லை... சமாதி நிலையில் இருக்கிறேன்’’ என அறிவிப்பு + "||" + What's wrong with Nithyananda? Announcement, "I am not dead ... I am in a state of samadhi."

நித்யானந்தாவுக்கு என்ன ஆச்சு? ‘‘சாகவில்லை... சமாதி நிலையில் இருக்கிறேன்’’ என அறிவிப்பு