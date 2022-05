மாநில செய்திகள்

காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் விவசாயத்தை பாதிக்கும் எந்த தொழிற்சாலையையும் அரசு அனுமதிக்காது + "||" + The government will not allow any factory to affect agriculture in the Cauvery delta areas

