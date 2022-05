மாநில செய்திகள்

21 சிறந்த எழுத்தாளர்களுக்கு பரிசு, சான்றிதழ்- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார் + "||" + Chief Minister MK Stalin presented prizes and certificates to 21 best writers

